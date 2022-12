Langfinger haben am Mittwochabend in der Kurfürstenstraße zugeschlagen. Der Polizei zufolge wurden aus einem Fahrzeug mehrere Gegenstände gestohlen. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Landstuhl entgegen, Telefon 06371 8050.