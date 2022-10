Unbekannte haben in der Abstellanlage am Bahnhof Einsiedlerhof mehrere auf einem Autozug abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Wie Bundespolizei mitteilte, hat ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Schaden bemerkt. Insgesamt wurde an 15 Autos der Marke Mercedes Benz der Lack, die Scheiben sowie teilweise die Scheinwerfer und Rückfahrlichter beschädigt. Die Bundespolizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Täter die Autos mit Schottersteinen beworfen haben. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/340730 sowie per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de entgegen.