Diebe haben am Wochenende in der Nähe des Stadtparks versucht in ein Seniorenheim einzubrechen. Sie rissen an dem Gebäude ein Fenstergitter aus der Hauswand, so die Polizei. Zwei weitere Gitter wurden gelockert. Den Tätern gelang es allerdings nicht in die Einrichtung einzusteigen.

Bereits zu Beginn der vergangenen Woche hatten sich Unbekannte am Haupteingang des Seniorenheims zu schaffen gemacht. An der automatischen Schiebetür wurden Hebelspuren gefunden. Der Einbruchversuch fiel auf, weil die Tür nicht mehr funktionierte und repariert werden musste.

Ob in beiden Fällen ein Tatzusammenhang besteht, muss noch geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.