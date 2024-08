Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Arbeiten am Gleisbett der Lautertalbahn werden mehrere Bahnübergänge gesperrt. Das teilte Bürgermeister Harald Westrich am Freitagmorgen auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Zwischen Dienstag, 27. August, und Freitag, 6. September, wird in Katzweiler der Bahnübergang an der Ziegelhütterstraße am Bahnhof gesperrt. Der Pkw-Verkehr wird über den Ortsteil Stockborn umgeleitet. Der Schwerlastverkehr soll laut Westrich über die alte Brücke und dann an der Bonanza-Ranch entlang fahren. Die Umleitungsstrecken würden ausgeschildert, so der Verwaltungschef.

Von den Sperrungen betroffen ist in Katzweiler auch der Übergang in der Talstraße Richtung Kühbörncheshof. Er ist vom 2. bis 6. September dicht.

Noch bis Dienstag, 27. August, bleibt der Bahnübergang im Otterbacher Ortsteil Sambach zu. Ebenfalls gesperrt werden soll der Übergang am Stellwerkmuseum in Richtung Erfenbach. „Hier haben wir aber noch kein Datum“, sagt Westrich, der nicht von der Bahn, sondern lediglich von den Baufirmen informiert wurde.

