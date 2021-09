Mehrere Außenspiegel beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag. Wie die Polizei berichtet, waren die betroffenen Autos in der Ringstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Aufgrund der Parksituation der Autos geht die Polizei von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 06371/92290 zu melden.