Weil er beobachtet hatte, wie mehrere Männer die Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen abtraten, meldete sich ein 43-jähriger Mann aus Kaiserslautern am Samstagmorgen gegen sieben Uhr bei der Polizei. Die ausgerückten Beamten trafen vor Ort eine vierköpfige Personengruppe an. Ein 21-jähriger Mann aus Kaiserslautern und ein 25-jähriger Mann aus Ludwigsburg (Baden-Württemberg) wurden als Täter identifiziert. Die Gesamtschadenshöhe steht laut Polizei derzeit noch nicht fest.