Die Pfarrei Heiliger Martin zeigt sich mit den Opfern der katastrophalen Überschwemmungen im Ahrtal auf mehrere Weisen solidarisch, wie sie am Mittwoch mitteilte. Zum einen wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Mit den eingehenden Spenden wird den betroffenen Menschen über die Caritas der Diözese Trier unbürokratisch geholfen. Das Spendenkonto ist: IBAN: DE84 5405 0110 0000 5457 49. Für eingehende Spenden stellt die Pfarrei Bescheinigungen für das Finanzamt aus. Außerdem werden die Kinder der Kita St. Martin mit gebastelten Grüßen Kindern einer überschwemmten Kita im Ahrtal kleine Zeichen der Solidarität und der Ermutigung schicken. Auf das Spendenkonto fließt auch eine Türkollekte, die am kommenden Wochenende vom 24./25. Juli am Ende der Messfeiern der Pfarrei Hl. Martin durchgeführt wird, informierte Pfarrer Andreas Keller.