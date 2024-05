Die Stadtwerke Kaiserslautern SWK übernehmen die in Kusel ansässige Tiefbaufirma Jung & Sohn. Ende April stimmte der Stadtrat Kaiserslautern der Übernahme zu. Die SWK wollen mit der Firma beim Thema Bauen unabhängiger vom Markt werden, notwendige Arbeiten mit einer eigenen Tochter angehen können.

„Mit dem Kauf des Bauunternehmens wollen wir unsere Unabhängigkeit in Bezug auf Baudienstleistungen am Markt erhöhen“, teilten die SWK auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Mit Blick auf die Energiewende rechnen die SWK mit „vermehrtem Bedarf an Bautätigkeiten“, zudem verschärfe sich auch die Lage am Markt, die SWK nennen dazu die Stichworte Kapazitäten, Auslastung und Fachkräftemangel.

Wie aus den Unterlagen zur Stadtratssitzung Ende April hervorgeht, wurde das in Kusel ansässige Bauunternehmen Jung und Sohn 1938 gegründet. Über die Jahrzehnte habe es sich zu einem Unternehmen entwickelt, das im Tiefbau für Verbandsgemeinden, Gemeinden und Energieversorgungsunternehmen tätig ist. 1995 wurde die Firma in eine GmbH umgewandelt. Das Unternehmen hat rund 20 Mitarbeiter und erwirtschaftete in den vergangenen Jahren einen Umsatz, der zwischen einer unud anderthalb Millionen Euro lag. Die Eingliederung des Unternehmens Jung & Sohn GmbH erfolgt als unmittelbare Beteiligung unterhalb der SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH, heißt es in den Unterlagen.

Kuseler Stadtwerke halten rund 25 Prozent des Bauunternehmens

Die SWK werden künftig 74,9 Prozent der Anteile an Jung & Sohn halten, die Stadtwerke Kusel 25,1 Prozent. Die Geschäftsführung wird weiterhin durch den bisherigen Geschäftsführer Christian Jung erfolgen, heißt es in den Unterlagen zur Stadtratssitzung.

„Primär wird das Unternehmen für Arbeiten an unserem Netz in Kusel zur Verfügung stehen“, teilen die SWK weiter mit. Die SWK sind nicht nur an den Stadtwerken Kusel beteiligt, sondern haben auch das Strom- und Gasnetz gepachtet. „Insgesamt wollen wir unsere Planungssicherheit und Agilität steigern“, so die SWK. Das nun übernommene Bauunternehmen soll nach Darstellung der SWK wachsen und weitere Ressourcen aufbauen, damit künftig bei Bedarf auch Arbeiten in Kaiserslautern übernommen werden können.