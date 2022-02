Jeder hob in seiner Halle, am Ende wurde abgerechnet. Mit dem Kampf, den sich die TSG Kaiserslautern und der AV 03 Speyer II lieferten, und damit, wie er ablief, war keiner so recht zufrieden. Für TSG-Gewichtheber-Betreuer Frank Diehl glich der Oberliga-Fernwettkampf, den die TSG mit 87,9:210,0 Punkten gegen den Ex-Zweitbundesligisten verlor, eher einer Trainingsveranstaltung.

„Ohne Gegner und ohne Zuschauer herrschte eine seltsame Atmosphäre. Man kam in eine Situation ohne Anspannung“, erklärte Frank Diehl und schob nach: „Zuschauer geben noch mal einen Kick und so kommen Leistungen über Kampf und Motivation. Das vermisste ich hier gänzlich. Bestimmt sind auch aus diesem Grund die vielen Fehlversuche unseres Teams erklärbar.“

Schon im Reißen wurde schnell deutlich, dass die TSG durch den beträchtlichen Trainingsrückstand ihrer Heber keine „Luftsprünge“ erwarten konnte. Überzeugen konnte lediglich Steven Castaneda, der mit 63 Kilogramm (2,5 Kilopunkte) eine persönliche Bestleistung aufstellte. Bedingt auch durch jeweils einen gültigen Versuch blieben Liam Rogel (3,7 Punkte) und Mathias Etten (3,6) weit unter ihren Möglichkeiten. Einen „Nuller“ steuerte Alex Keksel bei, der eher der Wettkampftyp ist und seinem erheblichen Trainingsrückstand Tribut zahlen musste.

Castaneda besser als sein Trainer

Da Speyer mit Ramona Schiff (18,5), Linda Galm (17,5), Christina Spindler (31) und Florian Hanz (1) auf einem anderen Level agierte, ging das Stoßen mit 68:9,8 an die Domstädter.

Wenn auch nicht so unterschiedlich wie im Reißen, so wurde doch das Stoßen mit 135:78,1 klar durch Speyer gewonnen. Überraschend bester TSG-Heber wurde Steven Castaneda, der 24,5 Kilopunkte erzielte und mit 27 Punkten im Zweikampf zum besten TSG-Heber avancierte und dabei seinen Trainer Liam Rogel (13,7/17,4) klar übertrumpfte. Da Mathias Etten wie im Stoßen nur einen gültigen Versuch (21,3) hatte, blieb er mit 24 Zählern weit unter seinen Möglichkeiten. Den Abschluss bildete Alex Keksel, der mit 19,3 Punkten aufsteigende Tendenz bewies.

KAMPFPROTOKOLL

TSG Kaiserslautern: Steven Castaneda (66 kg Körpergewicht) 63 kg Reißen/85 kg Stoßen/148 kg Zweikampf/27 Relativpunkte, Liam Rogel (81,3) 85/95/180/17,4, Alex Keksel (88,7) 80/108/188/19,3, Mathias Etten (94,4) 98/115/213/24,2

AV 03 Speyer II: Ramona Schiff (61,9) 46/60/106751, Linda Galm (62,9) 46/56/102/45, Christina Spindler (73,0) 70/85/155/77,0, Florian Hanz (84,0) 85/120/205/37