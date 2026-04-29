Nach der Hallenpremiere folgt nun der erste Freilufttest. Am Samstag finden im Schulzentrum Süd die Bezirksmeisterschaften Nord-Westpfalz in neuer Struktur statt.

Die Veranstaltung ist Teil des Pilotprojekts, bei dem die bisherigen drei Bezirke Westpfalz, Südpfalz und Vorderpfalz zu zwei Einheiten – Nord-Westpfalz und Südpfalz – zusammengelegt wurden. Ziel des Projekts ist es, durch die Zusammenlegung größere Teilnehmerfelder mit höherer sportlicher Qualität zu schaffen und gleichzeitig die Arbeitsbelastung für Vorstände und Kampfrichter zu reduzieren. Nach Abschluss der Saison soll bewertet werden, ob dieses Modell Bestand haben kann.

Die Resonanz auf das neue Format fällt deutlich größer aus. Mehr als 350 Athletinnen und Athleten mit rund 750 Starts werden erwartet – damit ist die Veranstaltung nahezu doppelt so groß wie die Bezirksmeisterschaften im vergangenen Jahr. Insgesamt sind über 30 Vereine vertreten, darunter auch zahlreiche aus der Region Kaiserslautern wie der 1. FC Kaiserslautern, die TSG Kaiserslautern, die LG Otterbach-Otterberg, der TPSV Enkenbach, der SV Kottweiler-Schwanden sowie der SV Schopp.

Größte Felder in den Klassen U12 und U14

Auffällig ist die gestiegene Beteiligung von Vereinen aus der Vorderpfalz. Im Vergleich zur Hallenveranstaltung nutzen deutlich mehr Athleten das Angebot. Ein Grund dafür dürfte auch das umfangreichere Disziplinenprogramm im Freien sein, das mehr Startmöglichkeiten bietet.

Die größten Teilnehmerfelder stellen die Altersklassen U12 und U14 mit insgesamt über 200 Startern. Allein in der U12 gehen mehr als 100 Kinder an den Start. Für Organisationsleiter Hermann Hartmann ist das ein deutliches Zeichen für den Bedarf: „Gerade in diesen Altersklassen sind Wettkämpfe im Einzelstartformat sehr gefragt“, erklärt er. Diese seien wichtig für den Übergang von der Kinderleichtathletik, die vor allem auf Teamwettkämpfe ausgerichtet ist, hin zur klassischen Wettkampfleichtathletik. Einzelwettbewerbe ermöglichten den Kindern eine bessere individuelle Standortbestimmung und einen direkten Leistungsvergleich.

Startschuss am Samstag um 10 Uhr

Im Zuge der Reform der Kinderleichtathletik werden die Altersklassen U8 und U10 nicht mehr in diesem Rahmen berücksichtigt. Der erste Startschuss fällt am Samstag um 10 Uhr im Schulzentrum Süd. Je nach Verlauf der Wettbewerbe ist das Ende gegen 18 Uhr vorgesehen. Organisator Hartmann zeigt sich zuversichtlich, dass die Meisterschaften reibungslos verlaufen werden.