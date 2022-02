Das bisherige Grabfeld für Urnenwiesendoppelgräber auf dem Neuhemsbacher Friedhof wird in ein Grabfeld für reguläre Urnengräber umgewandelt. Das hat der Ortsgemeinderat am Mittwoch einstimmig beschlossen. Der Grund: Auf dem Grabfeld für reguläre Urnengräber mangelt es inzwischen an Platz.