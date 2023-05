Sie sind typische Kulturfolger und regelmäßiger Anlass für Beschwerden: Ratten. In letzter Zeit häufen sich die Meldungen über Rattensichtungen in der Innenstadt. Sind es mehr Nager als sonst? Die Stadtverwaltung hat darauf eine eindeutige Antwort. In der Innenstadt gehören Ratten seit Jahren zum Stadtbild. Doch derzeit tauchen nach Berichten eines RHEINPFALZ-Lesers die Nager vermehrt auf, etwa am Martins-Platz, rund um die Martinskirche und die Volksbank. Ganze Rattengruppen hat der Mann am helllichten Tag beobachtet. Auch in der Nähe des Rathauses und an Bushaltestellen sind die Tiere immer wieder zu sehen. Gibt es mehr Ratten als früher in der Stadt oder verdrängt vielleicht die Baustelle in der Innenstadt die Tiere und sie werden daher an anderer Stelle deutlicher sichtbar?

„An der Rattenlage in der Stadt hat sich nichts geändert“, antwortet die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage. Allerdings gingen derzeit mehr Meldungen aus der Innenstadt zu Rattensichtungen ein, als zuvor. Inwieweit dies mit der Baustelle zusammenhänge, lasse sich nicht gesichert sagen. Von einer „Rattenplage“ und der steten Vermehrung von Ratten könne jedoch nicht die Rede sein, heißt es aus dem Rathaus.

