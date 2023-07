Weil Kitaplätze vor allem für die Kleinsten in der Stadt fehlen, wird es in Zukunft keinen Hort mehr in der städtischen Kindertagesstätte Davenportplatz geben. Das hat der Stadtrat am Montag beschlossen. Die Nachmittagsbetreuung für Schulkinder wird künftig von der benachbarten Kita St. Theresia übernommen.

Die Kita Tausendfüßler am Davenportplatz hat zurzeit 134 Plätze, davon 21 Plätze für Schulkinder und 110 Plätze für Kinder ab zwei Jahren. Zuletzt waren nur noch drei Kinder für die Hortbetreuung im nächsten Kitajahr angemeldet, hieß es im Stadtrat. Sozialdezernentin Anja Pfeiffer betonte, es fehlten vor allem Plätze für Kinder unter zwei Jahren in der Stadt und speziell im Umfeld der Universität. Deshalb sei es in diesem Fall sinnvoll, Hort- in Krippenplätze umzuwandeln. Zumal es für das Einzugsgebiet neuerdings eine Ferienbetreuung in der Pestalozzischule gebe. Michael Kunte (Grüne) und Johannes Barrot (SPD) warnten davor, weitere Hortplätze in der Stadt abzubauen, bevor es flächendeckend eine Lösung für die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern gibt. „Dazu müssen wir die Qualität der betreuenden Grundschule verbessern“, so Barrot.