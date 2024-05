Städtische Gebäude sollen grüner werden. Das fordern die Grünen im Stadtrat Kaiserslautern, die vor allem bei Neubauten und Sanierungen dafür plädieren, Fassaden und Dächer zu bepflanzen.

Tobias Wiesemann, Fraktionsvorsitzender der Grünen, hatte im Umweltausschuss darauf gedrängt, schnell etwas gegen das weitere Aufheizen der Stadt zu unternehmen. Grüne Fassaden und Dächer könnten das Mikroklima positiv beeinflussen, auch seien umrankte Gebäude besser isoliert und werteten das Stadtbild auf. Stand heute seien viele Wände an Schulgebäuden oder im Warmfreibad beispielsweise „leer“.

„Mit gutem Beispiel vorangehen“

Damit stieß er bei Baudezernent Manuel Steinbrenner (Grüne) auf offene Ohren. „Wir müssen als Stadt mit gutem Beispiel vorangehen“, sagte er, bei der Umsetzung aber sehe er noch Probleme. „Wenn wir eine Begrünung angehen wollen, müssen wir sieben Referate beteiligen.“ Da gebe es zu viele Zuständigkeiten, deshalb müssten Wege gefunden werden, um „effizienter“ agieren zu können. „Damit wir schnell vorankommen.“

Bürgervertreter Jürgen Reincke stimmte Steinbrenner zu. „Wir sind im Vergleich mit anderen Städten noch nicht weit genug, obwohl es viele Fördermittel für Stadtgrün gibt.“ Die Stadt sollte schauen, wie andere Kommunen es machen. Der Klimawandel lasse sich nicht stoppen, man könne sich aber an das veränderte Klima als Stadt anpassen.

Mehr Personal benötigt

Walfried Weber (CDU) findet Fassadengrün zwar grundsätzlich gut, fragt sich aber, wie das ohne mehr Personal zu stemmen sein soll. Dietmar Theißinger (FDP) argumentierte, Grünfassaden müssten gepflegt werden. In diesem Zusammenhang verwies Steinbrenner darauf, dass im Referat Grünflächen seit 2018 keine neue Stelle geschaffen wurde. „Für das Anlegen von Grünfassaden brauchen wir nicht mehr Leute, für Unterhalt und Pflege müssen wir aber Personal nachziehen, wenn wir den Anspruch haben, mehr Grün in der Stadt zu schaffen“, so der Beigeordnete. Laut Steinbrenner sollte künftig möglichst schon bei der Planung neuer städtischer Gebäude eine umfassende Fassadenbegrünung Thema sein. Mehr Grün komme bei den Neubauten der Berufsbildenden Schule II und bei der Grundschule Schillerschule.

Über das weitere Vorgehen muss der Stadtrat entscheiden. Der Umweltausschuss hat schon einstimmig für mehr Fassaden- und Dachgrün an und auf städtischen Gebäuden votiert, bei zwei Enthaltungen der AfD.