Mit der höheren Besoldung von Landrat Ralf Leßmeister (CDU) und dem weiteren Kreisbeigeordneten Peter Schmidt (FWG) befasst sich der Kreistag in seiner Sitzung am Montag, 5. Juli, ab 14.30 Uhr. Beim Landrat geht es um einen Wechsel von B5 in B6, der in Kreisen über 100.000 Einwohner nach mindestens zweijähriger Amtszeit zulässig ist. In der Besoldungsgruppe B5 beträgt das Grundgehalt 9318,19 Euro, in B6 sind es 9841,96 Euro. Schmidt soll künftig statt nach B2 nach B3 bezahlt werden – dies wäre eine Einkommensverbesserung von 7818,39 auf 8279,98 Euro. Die Voraussetzungen hierfür liegen bei Leßmeister seit 9. Dezember 2019 vor, bei Schmidt seit 1. Februar 2018 vor, so die Verwaltung. Die Einstufung ist zum 1. Oktober vorgesehen.