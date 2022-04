Die Josef-Guggenmos-Grundschule in Enkenbach-Alsenborn erhält einen besseren Internetzugang. Das beschloss der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Das Breitbandnetz zu verstärken, sei für Schulen „das A und O“, betonte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Andreas Alter (SPD). Der günstigste Anbieter, die Vega-Net GmbH, erhielt den Zuschlag. Sie sorgt für knapp 506 Euro pro Monat dafür, dass in allen 16 Klassenräumen mit 30 Mbit pro Sekunde gesurft werden kann.