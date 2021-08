Aus dem Ruder gelaufen ist eine Party in Hochspeyer. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verursachten ungeladene Gäste in der Nacht auf Sonntag einen Schaden von mehr als 7500 Euro. So passierte es: Mit dem Einverständnis ihrer Mutter durfte eine Jugendliche mit Freundinnen im kleinen Kreis feiern. Das Mädchen lud sie nach Hause ein. Schnell wurde der Kreis der Gäste allerdings größer: Freunde brachten weitere Freunde mit. Irgendwann gesellten sich teilweise unbekannte Personen dazu. Schließlich hielten sich über die Nacht verteilt schätzungsweise 40 bis 50 Personen in der Wohnung auf. Die Gastgeberin forderte sie vergebens zum Gehen auf. Nachdem die meisten am frühen Morgen weg waren, bemerkte die junge Frau, dass Bargeld fehlte und zahlreiche Einrichtungsgegenstände beschädigt waren. Der Schaden wird auf mehr als 7500 Euro geschätzt. Die Familie erstattete Strafanzeige.