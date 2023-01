Rund 750 Angebote hat die Volkshochschule für das neue Semester 2023 zusammengestellt. Das Semester beginnt am 6. Februar, die Online-Anmeldung ist freigegeben.

Neben reinen Präsenzkursen finden sich eine große Anzahl an Online-Angeboten, zahlreiche Hybrid-Kurse und „Blended Learning“-Formate in der Angebotspalette.

Die Kursauswahl wird dieser Tage in Papierform kostenlos an alle Haushalte verteilt, die nicht „Keine Werbung“ am Briefkasten stehen haben. Das Magazin ist auch online verfügbar über die Homepage der VHS.

Schwerpunktthemen der neuen Ausgabe sind unter anderem ein exklusiver Beitrag des Kaiserslauterer Autors Christian Baron über das Thema „Was es heißt, in einem reichen Land arm zu sein“. Das Magazin enthält auch die komplette Kursübersicht der neuen Angebote.

Anmeldungen:



Online unter www.vhs-kaiserslautern.de, aber auch persönlich bei der Verwaltung der VHS.