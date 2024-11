Ein Lastwagen-Fahrer erlebte am Dienstagabend, 5. November, in Kaiserslautern ein böses Erwachen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich Diebe am Auflieger bedient – und zwar im großen Stil. Die Langfinger stahlen rund 500 Staubsaugerroboter der Marke „Roborock“ im Gesamtwert von mehr als 80.000 Euro. Der Lastwagen-Fahrer geht davon aus, dass die Täter während seiner Ruhepause in der Nacht auf Dienstag zugeschlagen haben. Zwischen Montag, 4. November, 20.50 Uhr, und Dienstag, 5. November, 6 Uhr, war der Lastwagen im niedersächsischen Northeim in der Straße Westerlange abgestellt.