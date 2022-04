Den Spezialisten von der zivilen Verkehrsüberwachung der Polizei fiel am Mittwochnachmittag nach eigenen Angaben auf der A6 ein Kleintransporter auf. Der 25-jährige Fahrer wurde im Bereich Kaiserslautern in Richtung Mannheim dabei gefilmt, wie er mehrfach bei hoher Geschwindigkeit den Abstand zu den Vorausfahrenden deutlich unterschritt. „Zudem interessierte in offensichtlich die Geschwindigkeitsbegrenzung, im Baustellenbereich von 80 Stundenkilometern nur wenig“, schreibt die Polizei. Diese überschritt er stellenweise um 55 Stundenkilometern. Zudem führte der Fahrer keinen Führerschein mit sich. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld von mehreren hundert Euro ein Fahrverbot von vier Wochen.