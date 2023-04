KAISERSLAUTERN. Im Spitzenspiel der Frauenfußball-Verbandsliga trennten sich der 1. FFC Kaiserslautern und der SC Siegelbach am Samstagabend schiedlich, friedlich mit 1:1. Der SV Kottweiler-Schwanden musste in Ingelheim indes eine herbe Niederlage hinnehmen.

Über 300 Zuschauer bildeten im Sportpark West den würdigen Rahmen für das Spiel zwischen FFC und SCS. Die noch ungeschlagenen, gar verlustpunktfreien Siegelbacherinnen wollten ihren Nimbus natürlich verteidigen, die Heimelf als Aufsteiger ihrer bisher so guten Saison weitere, positive Aspekte hinzufügen. In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen oft zwischen den beiden Strafräumen ab. Torchancen waren selten. Anspannung indes war auf beiden Seiten zu spüren. Was bis zum Halbzeitpfiff von Referee Wolfgang Adam noch fehlte, waren die Tore. Aber die sollten die Zuschauer dann in der zweiten Halbzeit zu sehen bekommen, als die ohnehin schon umkämpfte Partie nochmals ordentlich an Fahrt aufnahm.

Den ersten Stich setzte der Gast in Person von Spielmacherin Lena Zimmermann, die nach etwas mehr als einer Stunde für die Führung ihrer Mannschaft sorgte. Doch kaum war der Jubel des Siegelbacher Anhangs, der mit einer dreistelligen Anzahl vor Ort war, verhallt, schlug auch auf der Gegenseite die Spielerin mit der prestigeträchtigen Rückennummer 10 zu und sorgte für Freude bei denjenigen, die es an diesem Abend mit dem FFC hielten: Tiara Reinshagen traf zum Ausgleich. Fortan wollten beide Mannschaften den Sieg für sich einfahren. Trotz der einen oder anderen Chance auf beiden Seiten wollte aber keine Tore mehr fallen, so dass sich die Stadtrivalen mit einem Remis trennten.

„Demütig bleiben“

Ein gerechtes Ergebnis, befand man auf Seiten der Gastgeber, die dem Spiel via Facebook auch eine „unglaubliche Werbung für den Frauenfußball“ attestierten. „Wir befinden uns weiterhin in einem Prozess, er noch lange nicht abgeschlossen ist. Als Aufsteiger sind wir mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden. Es gilt, demütig zu bleiben und an den nächsten Schritten zu arbeiten“, erklärte Kevin Haag aus dem FFC-Trainerteam hinterher.

Auf Siegelbacher Seite schwangen Worte der Enttäuschung, erstmals in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz gegangen zu sein, im Fazit mit. Grundsätzlich befand Spielleiter Thomas Wagner, dass das 1:1 „das richtige Ergebnis“ sei. Sein Team sei mit dem kurzen, schmalen Spielfeld nicht zurechtgekommen. „Wir wollen immer alles spielerisch lösen, da wäre heute der lange Ball in die Spitze vielleicht besser gewesen. Insgesamt haben wir nicht das gezeigt, was wir können. Aber die Kulisse heute, auch mit der tollen Unterstützung für uns, das war schon cool.“

SVK kommt unter die Räder

Der SV Kottweiler-Schwanden wusste bereits im Vorfeld der Partie bei der SG Ingelheim/Drais um die Schwere der Aufgabe gegen dem Tabellendritten. Und so kam es dann auch, dass er dort nach einem 0:4 zur Pause am Ende mit 0:9 unter die Räder kam. „Für uns gilt es, das Spiel abzuhaken und uns auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren“, so SVK-Trainer Michael Schirra.

In der Tabelle liegt der SC Siegelbach mit nun 46 Punkten – das Urteil aus dem Spiel gegen Heltersberg liegt inzwischen vor – einen Punkt vor dem 1. FFC Kaiserslautern an der Tabellenspitze und hat noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Kottweiler bleibt Sechster.

In der Osterwoche pausiert die Verbandsliga. Dafür ist die zweite Runde im Verbandspokal angesetzt. Am Montag um 14 Uhr gastiert der SV Kottweiler-Schwanden beim TSV Venningen/SV Herta Kirrweiler, um 16 Uhr empfängt der 1. FFC Kaiserslautern den Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen, während der SC Siegelbach ein Freilos hat.