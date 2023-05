Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer dienstags und freitags ist bei den Siedlern in der Lothringer Dell quasseln angesagt. An diesen Abenden sind die Mitglieder zum „Mitquasseln“, aber auch zum Kartenspielen und Mittrinken eingeladen. Seit mehr als 25 Jahren geht das so, schildern die Vorsitzenden Jörg Marioneck und Bernd Klein. Doch es wird auch immer wieder was gearbeitet.

Es träfen sich zwar immer die gleichen 15 bis 20 Leute aus dem 230 Mitglieder zählenden Verein, „aber es funktioniert“, bekräftigt Klein. Auch kürzlich Zugezogene kämen