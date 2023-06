Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sonne brannte herunter in der Kaiserslauterer Innenstadt, dennoch fanden sich am Sonntag über 1300 Läufer, die am 36. Citylauf in der Barbarossastadt teilnehmen wollten. Auch eine Lokalmatadorin fügte sich gut beim Elitelauf der Frauen mit ein, während der Sieg eine ganz klare Sache wurde.

Victoria Kolchyk nahm ihre Tochter Anna im Ziel direkt in den Arm, wenig erschöpft, als sei es ein Pappenstiel die 5000 Meter in der brütend heißen Innenstadt zu absolvieren. Nach