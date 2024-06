Rund 1300 Menschen aus der Ukraine, die vor dem Angriffskrieg Russlands geflohen sind, haben in der Westpfalz bisher eine berufliche Heimat gefunden. Einer davon ist Vasyl Romanenko. Der 45-jährige Mechaniker arbeitet seit einigen Monaten in einer Autowerkstatt in Weilerbach – und hat gemerkt, dass es zwischen LKW und PKW keine so großen Unterschiede gibt.

Seit 2011 betreibt Martin Kauschke eine freie Autowerkstatt im Weilerbacher Industriegebiet „Auf dem Immel“. Im Dezember klopfte es an seiner Tür. Davor stand Vasyl Romanenko. Der 45-Jährige