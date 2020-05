Schwere Verletzungen hat sich eine Radfahrerin am Mittwochabend bei einem Unfall in Mehlingen zugezogen. Das 15-jährige Mädchen war mit seinem Fahrrad in der Ludwigstraße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte es mit einem Auto, das am rechten Fahrbahnrand parkte. Die Radlerin stürzte zu Boden. Sie brach sich das Schlüsselbein und wurde von herbeigeeilten Rettungskräften mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht. Einen Helm hatte das Unfallopfer nicht getragen. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.