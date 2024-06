Seit Wochen herrscht Hochbetrieb, Handwerker gehen im ehemaligen Verwaltungsgebäude auf dem Pfaff-Gelände an der Königstraße ein und aus. „Die ersten Arztpraxen nehmen im Laufe der kommenden Woche ihren Betrieb auf “, kündigt der Pirmasenser Architekt Uwe Stegner an, der seit dem Jahr 2019 den Umbau in ein Medizinisches Versorgungszentrum steuert.

Es geht Schritt für Schritt. Den Anfang machen Uwe Stegner zufolge ein Kinderzahnzentrum und das MVZ Pfälzer Land mit einer Hausarztpraxis sowie eine Hautarztpraxis, im Juli