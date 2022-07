Einige Themen des Tages in und um Kaiserslautern.

Medizinisches Versorgungszentrum, Hauptstraße 66 und Hinter der Kirche in Weilerbach: All das sind größere Bauvorhaben in Weilerbach, die in nächster Zeit verwirklicht und das Ortsbild prägen werden. Was ist geplant, was steckt dahinter?

Die Planungen für einen Radweg durch die Ortsmitte hat der Gemeinderat Hochspeyer in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist, einen Teilabschnitt des „Bahnpfads“ auf einer Länge von rund 400 Metern zu einer verkehrssicheren Radwegeverbindung auszubauen.

Waschen, Schneiden, Föhnen. Wie oft er diese Wünsche seiner Kunden und vor allem seiner Kundinnen schon erfüllt hat, weiß Rudolf Janoschek nicht zu sagen. Kein Wunder, übt er doch schon seit über 70 Jahren sein feines, der Schönheit dienendes Handwerk aus und dürfte damit einer der dienstältesten Friseure Deutschlands sein.

Spezialisten der zivilen Verkehrsüberwachung der Polizei haben über den Zeitraum von mehr als einem Monat Paketdienstfahrer ins Visier genommen.

Mit einem Festprogramm erinnert die Katholische Deutsche Studentenverbindung Merowingia Kaiserslautern an ihre zeitgleiche Gründung mit der Technischen Universität Kaiserslautern 1970. Die Verschiebung des 50. Stiftungsfestes um zwei Jahre ist, wie bei so manchem Fest, Corona geschuldet.