Am Reformationstag erinnerte der Protestantische Kirchenbezirk Kaiserslautern mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche an den Thesenanschlag von Martin Luther am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche von Wittenberg. Gar nicht so einfach, unter Corona-Bedingungen einen Festtag zu begehen, zu dem in den Vorjahren neben Gedenken an die Reformation ihre Bedeutung für die Kirche von morgen zur Sprache und die Begegnung unter den Besuchern nicht zu kurz kamen.

Auch wenn die nach den Abstandsregeln gestellten Stühle im Kirchenschiff der Stiftskirche noch ausreichen Platz für Besucher boten, der konzertant beschwingte Auftakt, zu dem Claudia Botzner mit ihrem Saxophon und Lothar Bendel am Flügel beitrugen, ließ die Besucher aufhorchen. Ebenso die Textmeditation, zu der Pfarrerin Katherina Westrich im Wechsel mit Kantorin Beate Stinski-Bergmann an der Orgel Liedtexte vorlas. Anstelle des Gemeindegesangs erfreute Beate Stinski-Bergmann mit einem Sologesang im Gottesdienst.

„Wir denken an das Anliegen Martin Luthers, die Kirche zu erneuern“, sagte Pfarrerin Katherina Westrich zu Beginn der Feier. „Wir brauchen Besinnung auf den, der der Grund unseres Glaubens ist.“ Das Anliegen des Reformators griffen die Pfarrerinnen Martina Abel, Doris Agne und Dekan Richard Hackländer anstelle einer Predigt in einem Anspiel auf.

Zwischen den Positionen „keiner von uns kann die Welt retten“ und „man kann auch ohne Gott ein guter Mensch sein“ vertrat Hackländer in der Rolle Luthers die Auffassung: „Wir brauchen Gott, um Mensch zu sein. Warum nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen, stets fröhlich und frei.“ Er lud dazu ein, gemeinsam eine Antwort auf die Frage zu suchen, wie die Welt zu retten sei. „Gott liebt uns. Und Liebe trägt ein Leben lang.“

Der Swing des Duos mit Saxophon und Klavier war es, der dem Gottesdienst neben klangvollen Textmeditationen in der ehemaligen Klosterkirche der Prämonstratenser aus dem 13. Jahrhundert mit einem Schlussakkord einen zeitgemäßen Rahmen verlieh.