Das Elektronikunternehmen Medimax schließt Mitte Mai die Filiale in der Merkurstraße 35 in Kaiserslautern. Am Freitag, 15. Mai, ist der letzte Verkaufstag. Der Standort hat sich 31 Jahre gehalten.

Um das Unternehmen Medimax sicher für die Zukunft aufzustellen, verfolgt die Fachhandelskette nach eigenen Angaben seit 2019 eine neue Strategie. Ziel sei es, alle zentral geführten Märkte an Franchisepartner zu übergeben.

13 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Dies sei für den Standort Kaiserslautern „trotz intensivem Bemühen leider nicht gelungen“, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Die Pläne für die Schließung seien bereits Anfang Februar den 13 Angestellten mitgeteilt worden. Rund die Hälfte von ihnen sei in eine neue Anstellung gewechselt. „Allen Mitarbeitern konnten wir sozialverträgliche Vereinbarungen für den Wegfall ihrer Arbeitsplätze anbieten“, erklärt Unternehmenssprecherin Kristina Guse.

Den Medimax-Markt gebe es seit 31 Jahren in Kaiserslautern. Ob im Zuge der künftigen Zusammenarbeit mit Unternehmern eine Filiale in der Region entstehe, könne derzeit nicht gesagt werden. Aktuell gebe es keine Pläne, einen neuen Medimax in Kaiserslautern oder der Umgebung zu eröffnen, teilt Guse weiter mit.