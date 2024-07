Eine Arztpraxis in der Kaiserslauterer Innenstadt hatte am vergangenen Wochenende einen ungeladenen Gast. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu der Praxis und entwendete dort mehrere Medikamente, medizinische Utensilien und einen Laptop. Möglicherweise hatte er sich während der Öffnungszeiten im Anwesen versteckt und die Praxis nach der illegalen Selbstbedienung über einen Notausgang verlassen. Am Sonntag geriet der ungeladene Gast dann allerdings in eine Polizeikontrolle. Das Diebesgut trug er bei sich. Es wurde ihm abgenommen. Ein Strafverfahren aufgrund eines Einbruchsdiebstahls wurde eingeleitet.