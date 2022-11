30 Jahre lang hat er „schöne Bilder von der Pfalz“ gemacht. Den Medienpreis des Bezirksverbandes Pfalz bekam RHEINPFALZ-Fotograf Reiner Voß aber eher für „apokalyptische Fotos“: Der studierte Biologe dokumentiert mit seiner Arbeit den Klimawandel in der Region – und macht weiter.

„Ich habe mich sehr, sehr gefreut.“ Reiner Voß ist – knapp zwei Tage nach der Preisverleihung – die Freude immer noch anzuhören und anzusehen. Am Samstag wurde ihm der Medienpreis des Bezirksverbandes Pfalz bei einer Feierstunde im Pfalztheater verliehen. Ausgezeichnet wurde sein Arbeit zum Klimawandel. Mit eindrucksvollen Bildern hat er – oftmals in Schwarz-weiß – dokumentiert, was Dürre, Hitze und Wasserknappheit mit Pflanzenwelt und Landschaft in der Pfalz anrichten können.

Zunächst habe er mit einer Bewerbung gezögert. „Ich habe eigentlich noch nie bei solchen Preisen mitgemacht“, erzählt er. Und dann auch noch mit Bildern, die nicht die Schönheit seiner Wahlheimat zeigen, sondern eher, dass diese Schönheit massiv bedroht ist? „Es sind eher apokalyptische Bilder“, gibt Voß zu, der sich dann aber doch zu einer Bewerbung durchgerungen hat.

Aus Puzzleteilen wird ein Gesamtbild

Vor einigen Jahren sind ihm bei seinen Streifzügen durch die Pfalz, die er oft mit seiner Familie durchwandert, erste Anzeichen von Hitzeschäden an den Bäumen aufgefallen. In seinem „früheren Leben“ war er, wie er sagt, einmal Biologe, ein Grund, warum ihm die Schäden sofort ins Auge fielen. Da Voß als Profi eigentlich immer eine Kamera dabei hat, begann er zu fotografieren. „Ich habe erste Puzzleteile gesammelt“, sagt er über seine ersten Fotos. Diese Teile seien dann über die Jahre zu einem Gesamtbild geworden. Beispiel Donnersberg. 2018 fielen ihm dort erste Bäume mit Hitzeschäden auf, ein Jahr später hatte sich die Situation dann „verschärft“: „Und 2020 war der halbe Donnersberg tot“, berichtet Voß. „Die Geschwindigkeit, mit der das Sterben voranschritt, hat mich sehr überrascht.“

Hat er anfangs noch mit Fotos von verdorrten Landschaften und geschädigten Bäumen gearbeitet, hat er sich in den vergangenen Monaten auf die Suche nach Wasser gemacht, hat die Wälder durchstreift. „Einige der Bäche und Seen, die auf den Karten zu finden waren, sind schon gar nicht mehr da.“ Der Wassermangel habe verheerende Auswirkungen auf die Landschaft und schlussendlich auch auf die Landwirtschaft. „Letztendlich geht es auch um unser aller Essen.“

Seine Fotos stellt Voß oft im sozialen Netzwerk Facebook ein, mit der Zeit wurden aber auch Medien auf seine Arbeit aufmerksam, die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Kaiserslautern berichtete, aber auch die Kollegen des Südwestrundfunks – beispielsweise in der Sendung Landesschau – und von der RHEINPFALZ am SONNTAG brachten Beiträge über Voß, seine Bilder und sein Anliegen. Der zuständige Redakteur Michael Konrad war zusammen mit dem Karikaturisten Uwe Hermann am Samstag selbst nominiert für den Preis.

Der Fotograf packt sich selbst an der Nase

Auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, steht für den 58-Jährigen im Mittelpunkt: „Es wurde bei dem Medienpreis ein Thema nominiert, das ich transportiert habe“, sagt Voß mit Blick auf die Preisverleihung. In seinem Bestreben, das Thema Klimawandel und die Folgen immer und immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, will der Fotograf nicht nachlassen. Aber: Er will den Fokus ein wenig verändern, auch Orte und Maßnahmen dokumentieren, die in die richtige Richtung gehen: begrünte Dächer und Fassaden, vorbildliche Gärten, Bodenentsiegelungen, zählt der Journalist auf. Denn eins sei klar: „Wenn wir weiter die schöne Pfalz genießen wollen, dann müssen wir was tun.“

Voß packt sich dabei an die eigene Nase. „Ich will ja nicht nur Kritik üben, sondern auch ein paar Ideen mitgestalten.“ So engagiert er sich beispielsweise im städtischen Beirat Stadtbildpflege, zudem sei er unlängst von der städtischen Tochter Herzlichdigital angefragt worden, ob er nicht in einem Beirat seine Expertise in Sachen Klima miteinbringen wolle. Er will. Und auch Fotos will er weiterhin regelmäßig schießen.