Seit dem Schuljahr 2020/21 steht sie der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales als Medienpädagogin hilfreich zur Seite: Constanze Reder-Knerr, die Medienbildung, Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert hat.

„An der BBS II habe ich ein Kollegium vorgefunden, dass neuen Medien gegenüber aufgeschlossen ist und mit mir und mit Schülern bereit ist, neue Wege in der Medienbildung zu gehen“, sagt Reder-Knerr.

Dass die Medienpädagogin als Mitarbeiterin der Lehrerausbildung an der Technischen Universität Kaiserslautern an die BBS II gewechselt ist und ihre Arbeit an der Schule in Phasen des Präsenz- und Fernunterrichts aufgenommen hat, betrachtet Schulleiter Hans-Ulrich Froeßl als einen Gewinn für die Schule. „Ein Geschenk, das uns vieles möglich macht“, verweist er auf eine vorhandene Lernkultur, die mit der Arbeit einer Medienpädagogin ausgebaut und erweitert werden könne.

Medienbildung ist wichtig für Schüler

Die Jugend wachse heute in einer digitalen Welt auf. Diese beeinflusse entscheidend Methoden des Lernens, ist Constanze Reder-Knerr überzeugt. Folglich sei Medienbildung ein wichtiges Thema für Schulen.

Während der Corona-Zeit hat sie Schüler und Lehrer bei der Einrichtung von Microsoft Teams fit gemacht, einer Software, über die der Fernunterricht der Schule läuft. Behilflich ist sie dem Kollegium bei der Erstellung von Lernaufgaben und Formen der Leistungsüberprüfung für den Distanzunterricht. Ebenso ist sie Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, mit sogenannten Padlets – ein Begriff für digitale Pinnwände – zu arbeiten. Ein Projekt, das sie mit Schülern eines Leistungskurses Pädagogik erarbeitet hat.

Digitale Häppchen für die Mittagspause

Für Lehrer hat sie eine Fortbildungsreihe „Digitale Nuggets“, sogenannte Häppchen für die Mittagspause initiiert. Dabei werden Lerninhalte zu unterschiedlichen Themen kurz und präzise aufbereitet, die Lehrer wiederum mit ihren Schülern behandeln können.

Constanze Reder-Knerr ist eine von zwei Medienpädagogen, die an berufsbildenden Schulen des Landes befristet eingesetzt sind. Mit dem Kollegium will sie Rahmenbedingungen und Strukturen entwickeln, die für digitales Lehren und Lernen pädagogisch sinnvoll sind und den Schülern Medienkompetenz vermitteln.