Zum August 2021 hat in Kaiserslautern das Medienkompetenzzentrum (MKZ) seine Arbeit aufgenommen. Noch laufen die Vorbereitungen, zum neuen Schuljahr im Sommer soll es einiges an Angeboten für Schulen und andere Bildungseinrichtungen geben.

In Rheinland-Pfalz gebe es rund 30 Medienkompetenzzentren, schildert Alexander Braun, der die Einrichtung in Kaiserslautern leitet. Dazu ist er in Teilzeit von seiner Lehrstelle an der BBS I Technik abgestellt. In den vergangenen Jahren sei das Zentrum in Kaiserslautern nicht besetzt gewesen. Davor konnten sich Schulen und andere Bildungseinrichtungen dort Filmrollen und ähnliches ausleihen.

Mittlerweile haben sich die Ansprüche, die an solche Zentren gestellt werden, deutlich gewandelt. Grund hierfür ist die Digitalisierung, die an den Schulen derzeit massiv Einzug hält. Das MKZ wolle Ansprechpartner für alle Medienkoordinatoren der Schulen sein, aber auch für andere Bildungseinrichtungen wie Kitas oder Kindergärten. Vermittelt werden sollen Kompetenzen zur modernen Mediennutzung, nennt Braun ein Beispiel. Zielgruppe sind dabei Lehrer. Sie sollen dabei unterstützt werden, digitale Medien im Unterricht sicher und zuverlässig einsetzen zu können.

Verleihmedien geplant

Weiter ist der Aufbau von Verleihmedien geplant. Aus dem Altbestand sei nichts passendes mehr vorhanden, erzählt Braun. Zum neuen Bestand sollen beispielsweise Mikrocontroller wie Calliope mini gehören, mit denen Kinder und Jugendliche spielerisch das Programmieren üben können. Zudem soll es einen Alzheimer-Koffer geben, den Schulen ausleihen können, wenn sie das Thema in einem Fach durchnehmen. So ein Koffer koste mehrere tausend Euro, es lohne sich nicht, dass sich jede Schule so etwas anschaffe, schildert Braun. Die Dinge, die an den Schulen selten gebraucht werden und teuer in der Anschaffung sind, sollen künftig über das MKZ allen zur Verfügung stehen.

Eine zweite Säule werden Lehrfilme sein, die das MKZ selbst erstellen will, schildert Braun. Neben ihm ist Monika Schmitt von der BBS II für das MKZ zuständig. Die Filme sollen zeigen, wie sich iPads in der Schule einsetzen lassen und wie die grundsätzliche Bedienung der Geräte funktioniert. „Wir wollen kleine Hilfestellungen für den Alltag geben“, sagt Braun. Dazu gehört auch der Umgang mit digitalen Tafeln in den Schulen. Denn jede Technik weise ihre Tücken auf. Er kenne mittlerweile jeden Weg, wie es nicht funktioniere, scherzt Braun. „Aber auch ein paar, wie es dann doch gelingt“. Dieses Wissen will er weitergeben.

Zusammenarbeit mit anderen

Auch einen Überblick über die vielen, vielen Erklärvideos im Internet würde Braun gern geben und gute Filme verlinken, um sie so einer möglichst breiten Nutzerschaft zugänglich zu machen. Hier sei auch eine Zusammenarbeit mit den anderen Zentren im Land denkbar.

Aktuell sei das MKZ Kaiserslautern mit anderen Zentren in Rodalben, Kusel und Birkenfeld vernetzt. Doch auch zu Schulen im Landkreis Kaiserslautern bestehe bereits ein Kontakt, alle Einrichtungen in der Stadt selbst habe das Zentrum bereits kontaktiert. Hier gehe es nun darum, den Kontakt zu intensivieren und die Angebote bekannt zu machen. Die erste Grundlagenschulung in einer Schule habe das Zentrum bereits absolviert, weitere Schulungen sind geplant. Ab dem kommenden Schuljahr werde er Sprechzeiten anbieten, der Kontakt zu den Schulen solle unkompliziert und einfach sein, betont Braun. Wer wolle, könne jederzeit eine Mail schreiben oder anrufen.

Aktuell habe das MKZ eine Anleitung für einen Google-Übersetzer erstellt, die durch die Stadt auf alle Endgeräte gespielt worden sei und Schüler und Lehrer dabei unterstützen soll, mit ukrainischen Mitschülern in Kontakt zu kommen.

Info

www.mzkl.de