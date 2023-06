Die Nachwuchsfechter der TSG Kaiserslautern überzeugten einmal mehr auf internationaler Bühne und brachten aus Ville de Laxou (Frankreich) Gold und Bronze mit in die Buchenlochstraße.

Es ist erst einige Wochen her, da stand der TSG-Fechter Maximilian Hoppe schon einmal in Frankreich, damals in Thionville, erfolgreich ganz oben auf dem Siegpodest. Jetzt hat er im Herrenflorett U13 in Ville de Laxou nachgelegt. Einen Zweifel an seinem Streben nach Gold, den ließ der junge Fechter dabei erst gar nicht aufkommen. Schon in der Vorrunde verbuchte er bei fünf Gefechten fünf souveräne Siege mit 25 gesetzten und nur drei erhaltenen Treffern. Glatt lief auch der folgende Einzug bis ins Finale.

Dort wartet mit Elie Elchinger vom Fechtclub St. Avold ein überraschend starker Fechter. Konzentriert störte der TSGler seinen Gegner immer wieder mit blitzartigen Aktionen, die er voll ins Tempo der Angriffe platzierte. Auch suchte er permanent die enge Mensur, also den engen Fechtabstand, um so seine Florettspitze punktgenau auf der Weste des Finalgegners zu platzieren. Am Ende hieß es 8:4 für Maximilian, der damit bereits zum zweiten Mal unter Beweis stellte, dass er es problemlos mit dem französischen Fechtnachwuchs aufnehmen kann. TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering über seinen Schüler: „Maximilian feilt im Training aktuell sehr hart an seiner Technik. Seine stürmischen Angriffe der Vergangenheit ersetzt er zunehmend durch überlegte, gut vorbereitete Aktionen und entwickelt sich auch in der Defensive immer stärker.“

Fainne Howard holt Bronze

Auch Fainne Howard (U13) stand in Ville de Laxou auf der Planche. An den jüngsten großen Triumph in Irland konnte sie trotz toller Gefechte nicht ganz anknüpfen. Die nötige Tagesform zum Turniersieg fehlte ihr diesmal. Die sonst treffsichere Fainne haderte im Halbfinale mit ihrer Florettspitze und musste sich mit 7:8 geschlagen geben. Mit Bronze kehrte sie dennoch glücklich nach Kaiserslautern zurück.