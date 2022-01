Eine vertrauensbildende Maßnahme war die Baumfällaktion in der Stadtmitte ganz sicher nicht. So etwas muss angekündigt werden.

Wenn Bäume gefällt werden , gibt es immer Ärger. Das weiß die Stadtverwaltung. Deshalb hat sie vermutlich am Donnerstag in aller Frühe ohne Ankündigung das Areal rund um den Fackelbrunnen abholzen lassen. Mit der konzertierten Aktion sollten mit Sicherheit große Diskussionen und Protestaktionen verhindert werden.

Das Vorgehen der Stadtverwaltung ist nachvollziehbar. Das macht die Sache aber nicht besser. Wie die Verantwortlichen agiert haben, ist maximal ungeschickt. So geht man nicht mit mündigen Bürgern um. Die wollen wissen, was warum passiert. Zahlreiche Passanten haben sich beim Anblick des Kahlschlags extrem aufgeregt, manch einer verstand die Welt nicht mehr. Geschickte Kommunikation geht anders. Die große Frage ist, wie es an der Stelle konkret weitergeht und wie die Fläche gestaltet wird.