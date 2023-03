Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mut zum Doofsein: Das ist aktuell die Devise des bayerischen Stand-up-Comedians Maxi Gstettenbauer. Am Samstag war er zu Gast in der Kammgarn in Kaiserslautern und versprühte viel „Gute Zeit“ – so der Name des Programms. Und das in einer ziemlich irren Zeit.

„Gestern war ich in Tuttlingen. Schön, wieder in einer Stadt zu sein, in der Inzucht illegal ist.“ Mit diesen wohligen Worten eröffnete der Bayer mit dem stummen G im Nachnamen