Der Ramsteiner Max Reis wird in diesem Jahr seine erste Formel-4-Rennsaison bestreiten und in der französischen Formel-4-Meisterschaft 2022 an den Start gehen. Der zweifache Deutsche Kartmeister feierte Ende Januar seinen 15. Geburtstag und wird damit der jüngste von insgesamt 24 Fahrern aus der ganzen Welt sein.

Auf prestigeträchtigen Formel-1-Rennstrecken wie Spa Francorchamps, Magny Cours oder Le Castellet will er in der Premierensaison im Formelsport so viele Erfahrungen wie möglich sammeln. Für das Ausnahmetalent geht damit ein Traum in Erfüllung.

Aufgrund des großen finanziellen Aufwandes verzögerte sich die finale Entscheidung bis kurz vor Ende der Einschreibungsfrist. Mit Hilfe bestehender, aber auch des Engagements neuer Kooperationspartner konnte jedoch letztlich die Anmeldung in der Meisterschaft erfolgen.

Am 16. und 17. Februar stehen für den Schüler des Reichswaldgymnasiums die ersten offiziellen Testtage des französischen Motorsportverbandes FFSA auf der Rennstrecke in Nogaro/ Südfrankreich an. Bis zum Saisonbeginn Mitte April auf der gleichen Rennstrecke sind noch weitere Testtage geplant. Die jungen Piloten werden seitens der FFSA gezielt auf den Saisonstart vorbereitet. An der Academy der FFSA in Le Mans bekommen die Fahrer in zwei einwöchigen Schulungen Basiswissen vermittelt. Neben der theoretischen Ausbildung stehen mit praktischen Arbeiten an den Formelfahrzeugen und zwei Formel-4-Testtagen auf dem Circuit Bugatti einige Highlights auf dem Programm.

Insbesondere die Tatsache, dass die Serienverantwortlichen großen Wert auf die fahrerische Ausbildung der Teilnehmer legen, gab letztlich, neben finanziellen Aspekten, den Ausschlag zu Gunsten der französischen Formel-4-Serie, wie sein Vater Ralph Reis erklärt.

Max Reis ist sich seiner großen Chance bewusst und freut sich auf die spannenden nächsten Monate: „Ich bin überglücklich, dass ich die Chance bekommen werde, mein Talent nun auch im Formelsport unter Beweis zu stellen. Die nächsten Monate werden sehr aufregend und lehrreich für mich. Ich werde versuchen, so schnell und viel wie möglich zu lernen!“

Termine

Rennwochenenden

•

16.-18. April Nogaro (Frankreich) •

06.-08. Mai Pau Ville (Frankreich) •

13.-15. Mai Magny Cours (Frankreich) •

28.-30. Juli Spa Francorchamps (Belgien) •

09.-11. September Lédenon (Frankreich) •

16.-18. September Valencia (Spanien) •

14.-16. Oktober Paul Ricard/ Le Castelet (Frankreich)