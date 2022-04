Mit dem Abitur hat Max Birnmeyer einen für ihn „wichtigen Lebensabschnitt“ erfolgreich absolviert. Von der Grundschule Pestalozzischule war es für ihn aufs Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) nur ein Sprung. „Anfangs etwas ungewohnt, in der Oberstufe ein fast freundschaftliches Verhältnis zu den Lehrern“, blickt er auf seine Schulzeit zurück.

„Ein schönes Umfeld, beste Freunde, sympathische und kompetente Lehrer.“ Max Birnmeyer hat nicht nur das beste Abitur am HSG abgelegt. Für hervorragende Leistungen im Schulsport wurde er vom Landesportbund Rheinland-Pfalz mit dem „Pierre de Coubertin Preis“ ausgezeichnet. Eine Ehrung, die er als leidenschaftlicher Sportler gerne entgegennahm. Aktiv war er in den Sportteams der Schule. Fußball hat er gespielt, sich bei Jugend trainiert für Olympia eingesetzt, seine Fitness beim regelmäßigen Laufen und im Studio trainiert. Seine große Leidenschaft ist das Skifahren. Mit dem C-Schein des Deutschen Skilehrerverbands in der Tasche, freut er sich über Ostern aufs Skifahren im Stubaital.

Die Abifeier richtig groß aufgezogen

Richtig groß aufgezogen habe man die Abifeier in der Aula der Schule. „Großes Bühnenbild, große Technik. Eine tolle Fete.“ Spätestens beim Tanz zu nächtlicher Stunde in der Markthalle seien die Masken gefallen. Denkt Max Birnmeyer an Corona während seiner Schulzeit, hat er damit gut umgehen können. Online-Unterricht und selbstständiges Arbeiten sind ihm entgegengekommen. Vermisst hat er soziale Kontakte, allerdings hat er während dieser Zeit auch ein neues Hobby entdeckt: Die Küche verschiedener Kulturen hat es ihm angetan. Eine Leidenschaft, die zwischenzeitlich auch seiner Familie zugutekommt.

Konkrete Pläne ab Sommer

Noch unsicher ist der junge Mann mit den Leistungsfächern Mathematik, Englisch und Erdkunde, was ein Studium betrifft. „Mich begeistert vieles. Von Journalismus bis Psychologie.“ Eine praktische Berufsausbildung kann sich Max Birnmeyer weniger vorstellen. Konkrete Pläne dagegen hat er ab Sommer für den Rest des Jahres. Zusammen mit seinem besten Freund beabsichtigt er, auf Weltreise zu gehen. Erfahrungen sammeln und seinen Blick weiten will er bei einer Reise durch Mittel- und Südamerika. Weiter hat er vor, sich als junger Skilehrer ehrenamtlich bei der „Japan-Good-Will-Tour“ einzubringen.