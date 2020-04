Schon mal Mauerfußball gespielt? Geht ganz einfach, sagt FCK-Jugendtrainer Andi Reisinger, der mit seinen zwei Jungs regelmäßig spielt. Mit einem oder zwei Bällen gegen die Wand kicken geht an der Mauer, in der Garage und im Keller. Je nach Tempo und Abstand zur Wand wird’s schwieriger. Oben werfen, unten schießen, jonglieren und dann gegen die Wand kicken, über eine Ecke spielen – es gibt viele Varianten und auch ein Spiel, das er sich für seine Jungs ausgedacht hat: Mülltonnenfußball. Die Tonne steht an der Mauer und der Ball muss erst gegen die Mauer und von dort direkt in die Mülltonne. Es gewinnt der mit den meisten Treffern. Viel Spaß!