Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie lässt sich die Digitalisierung in Firmen zum Wohle aller einsetzen? Wie lassen sich Unternehmen, Non-Profit- und Öffentliche Organisationen erfolgreich gestalten? Diese und andere Fragen beantworten die Forscher am Institut für Technologie und Arbeit (ITA). Dort steht nun ein Führungswechsel an.

Mitarbeiterpartizipation, also das Recht der Mitarbeiter, sich in den Betrieben einzubringen, ist das Lebens-Arbeitsthema von Klaus Zink. „Ohne die Mitarbeiter geht es nicht“, sagt er.