Mit seinem neuen Programm „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ gastiert der Mainzer Comedian Matthias Jung am Freitag, 16. Juli, 19 Uhr, in der Stadthalle Landstuhl. Jung widmet sich dabei erneut humorig dem Thema des Heranwachsens.

Wer selbst Teenager in der Pubertät hat oder sich an die eigenen Zeiten zurückerinnert, der kennt hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer aufräumen, Helfen im Haushalt, der weiß, WhatsApp ist überlebenswichtig – und Hygiene wird überschätzt. Jedenfalls aus der Sicht der Teenager. Man muss lernen loszulassen! Am liebsten wohl die Kreditkarte. Also chillt mal, ihr Eltern: Das ist die Botschaft von Matthias Jung.

Der Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugendexperte, so jedenfalls der Veranstalter, geht mit der Fortsetzung seines Erfolgsprogramms „Generation Teenietus“ in die nächste Runde. Dabei gibt er interessante wissenschaftliche Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Teenies und hat hilfreiche sowie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck. Jung biete damit „echte Spaßpädagogik für die ganze Familie“, verspricht der Veranstalter.

Info

Für den Innenbereich muss man laut Corona-Verordnung geimpft oder genesen sein (entsprechende Nachweise bitte mitbringen) oder einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen (nicht älter als 24 Stunden). Der Vorverkauf läuft über das Ticket-Servicebüro der Stadthalle Landstuhl, Telefon 06371/923444 sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.