Dass ein Mann Müll in der Natur entsorgt hat, beobachtete ein Zeuge am Donnerstagvormittag und meldete es der Polizei. Wie diese berichtet, hielt der unbekannte Umweltsünder mit seinem Auto in der Karlstalstraße an, lud diverse Sachen aus seinem Wagen und fuhr anschließend einfach davon. Bei den abgeladenen Dingen handelte es sich um zwei Schaumstoffmatratzen und Plastikmüll, die der unbekannte Mann einfach in der Natur entsorgt hatte. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte ermittelt werden, dass es sich um ein Fahrzeug einer Autovermietung handelte. Wer den Wagen zur Tatzeit gemietet hatte, steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen laufen.