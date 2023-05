Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vieles kann man über Mathias Aicher sagen, aber sicher nicht, dass er ein langweiliges Leben führt. Momentan führt er jenes eines Schriftstellers. Seinen zweiten Roman, „Die Offenbarung der Johanna“, möchte er nun bald bei einer Lesung in Weilerbach auf Einladung der Buchhandlung „Der bunte Hund“ präsentieren.

Aicher, 1965 in Dahn geboren und in Queidersbach aufgewachsen, ist einer, der viele Leben in eines packt. Seine künstlerische Laufbahn begann er in den 1980er Jahren als