Wie wirkt sich ein strenges Kontaktverbot auf die Anzahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten aus? Wie werden sich die Lockerungen im Einzelhandel und der geplante Wiederbeginn des Unterrichts kommenden Montag auswirken? Mit diesen Fragen setzt sich Wolfgang Bock auseinander. Andreas Sebald hat sich mit dem Mathematiker von der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern über Haushaltskontakte, deutsch-polnische Unterschiede und Rechenmodelle unterhalten.

Herr Bock: Sie als Mathematiker, der sich gut mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen auskennt, haben derzeit alle Hände voll zu tun …

Ich bin relativ gut beschäftigt, das kann man so sagen. Nicht nur, dass wir die Vorlesungen fürs Sommersemester auf Onlinekurse umbauen müssen, es kommen auch noch die Forschungsarbeiten hinzu.

Sie befassen sich unter anderem mit der Ausbreitung von Krankheiten, entwickeln dafür Rechenmodelle, um Vorhersagen zu treffen. Mit was haben Sie sich vor Corona beschäftigt?

Da habe ich zum Beispiel Fallstudien zur Ausbreitung von Dengue-Fieber im asiatischen Raum gemacht. Ich habe aber auch allgemein in der Stochastik und an komplexen Systemen gearbeitet.

Im Moment beherrscht aber Corona Ihre Arbeit.

In der Tat. Anfang März habe ich mit meinem Kollegen Tyll Krüger von der Universität in Wroclaw in Polen telefoniert. Der hatte früher bereits ein gutes Modell zur Ausbreitung des HI-Virus entwickelt. Mit ihm und weiteren Forschern arbeiten wir zusammen, untersuchen die Situation in Polen, Deutschland und auf den Philippinen. Mit Thomas Götz von der Uni Koblenz-Landau und Jan Pablo Burgard von der Uni Trier habe ich nun eine Studie veröffentlicht, die sich mit den Auswirkungen des geplanten Schulstarts in Rheinland-Pfalz befasst hat. Unsere Simulationen zeigen, dass es nach der Öffnung der Schulen einen Anstieg bei den Infizierten wieder geben wird.

Erklären Sie bitte mal, in groben Zügen, was Sie machen …

Wir nehmen als Grundlage die Daten aus den Mikrozensus-Befragungen der Bevölkerung, um die Alters- und Haushaltsstruktur im Land nachzubilden. Grob unterteilen wir dann in Kontakte innerhalb und außerhalb des Haushalts. Die Außerhaushaltskontakte spiegeln den Grad der Kontaktreduktion wider. Und dann schauen wir, welche Auswirkungen die Anzahl der Kontakte auf die Anzahl der Infektionen haben wird. Die Kontaktrate der Menschen außerhalb des Haushalts ist also die Variable, die wir verändern.

Wie bewerten Sie die Situation im Moment in Deutschland?

Also generell braucht es immer zwei bis drei Wochen, bis man ablesen kann, ob und wie welche Maßnahmen greifen und welche Auswirkungen diese habe. Generell kann man sagen: Je härter die Maßnahmen, also je weniger Kontakte die Menschen untereinander haben, desto schneller sind wir durch. Allerdings muss der Gesetzgeber abwägen zwischen einem strengen Lockdown und Lockerungen.

Gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und Polen?

In Polen sind die Haushalte anders zusammen gesetzt, auch ist die Altersstruktur eine andere. Zudem gibt es noch weitere Faktoren: Polen hat die Grenzen früher dicht gemacht, auch gelten dort sehr strenge Auflagen für das öffentliche Leben.

Nun werden im Moment ja in Deutschland Lockerungen diskutiert, gleichzeitig wird auch eine Maskenpflicht ab kommender Woche beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt.

Eine Maskenpflicht setzt zum Beispiel die Kontaktrate nach unten. Gleichzeitig gehen die Schulen wieder auf. Damit steigt die Kontaktrate natürlich in einer bestimmten Altersgruppe wieder an. Zudem spielt auch der Grad der Immunisierung eine entscheidende Rolle.

Erklären Sie das, bitte.

Wenn der Grad der Immunisierung in der Bevölkerung nicht hoch genug ist, und davon gehen wir im Moment aus, dann kann es sein, dass die Neuinfektionen unser Gesundheitssystem überlasten. Zum Grad der Immunisierung kann man im Moment keine belastbaren Aussagen machen. Da gibt es eine zu hohe Dunkelziffer. Wie viele Menschen immun sind, das kann keiner exakt sagen.

Welche Strategien gibt es beim Kampf gegen Viren?

Generell ist es eigentlich immer eine Abwägung zwischen Suppression und Mitigation, also zwischen Unterdrückung mit sehr strengen Maßnahmen wie das Kontaktverbot, und Abschwächung, also eine etwas lockerere Handhabe. So soll die Anzahl der Infektion so gering gehalten werden, dass sich mittelfristig eine Herdenimmunität ausbilden kann und gleichzeitig auch das Gesundheitssystem intakt bleibt. Wir haben in einer ersten Studie nachgewiesen, dass es aber sehr schwer sein wird, genau diesen, sehr kleinen Bereich der Kontaktraten mit den Maßnahmen genau genug einzustellen.

Wenn jetzt der Lauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel oder die Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei Ihnen anrufen und um Rat in Sachen Corona und möglicher Lockerungen der Beschränkungen fragen würde, was würden Sie sagen?

Meine Aufgabe als Mathematiker ist es, die verschiedenen Szenarien zu modellieren und zu simulieren. Bei den daraus zu ziehenden Schlüssen, was politisch zu tun ist, gilt es, sehr, sehr viele Faktoren abzuwägen. Wir können mit unseren Ergebnissen, die das Resultat von unterschiedlichen, durchgerechneten Szenarien sind, nur Entscheidungshilfen geben. Was beispielsweise gar nicht in unsere Berechnungen einfließt, sind eventuelle psychische Folgen, die ein Lockdown hat. Oder aber auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft, der mögliche volkswirtschaftliche Schaden, der entsteht.

Welche Auswirkungen hat das Virus auf Ihr persönliches Leben?

Meine Frau und ich gehen eigentlich kaum noch vor die Tür, höchstens mal zum Joggen oder zum Arzt. Wir halten uns an die Vorgaben des Social Distancing. Bei unseren Eltern oder Großeltern waren wir beispielsweise seit Wochen nicht. Ich hatte anfangs an der Uni recht viel Kontakt zu Menschen, das ist nun komplett eingeschränkt. Wir versuchen, mittels Telefon und Sozialen Medien dennoch Kontakt zu unseren Freunden und Verwandten zu halten.