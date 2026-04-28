Schulen aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern holen beim Wettbewerb „Mathematik ohne Genzen“ Spitzenplatzierungen.

Verliehen wurden die Preise im Festhaus in Winnweiler ( Donnersbergkreis). Bei „Mathematik ohne Genzen“ geht es nicht nur um mathematisches Können und logisches Denken, sondern auch um Teamfähigkeit und Organisationsvermögen, erläutert Carolin Reischmann, Landeskoordinatorin Mathe ohne Grenzen und regionale Wettbewerbsleiterin Nordpfalz.

Zehn beziehungsweise 13 Aufgaben müssen innerhalb von 90 Minuten mit der ganzen Lerngruppe gelöst werden. Die erste Aufgabe ist in einer Fremdsprache (Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch) zu beantworten.

Erster Platz für das Gymnasium am Rittersberg

Die fünf besten Klassen der 52 teilnehmenden zehnten Klassen sowie die fünf besten Mathekurse der 51 teilnehmenden Lerngruppen der elften Jahrgangsstufe waren eingeladen. Der Sonderpreis für den besten Grundkurs ging an den Kurs „11m1“ des Burggymnasiums. Bei den fünf Preisträgern bei den zehnten Klassen lagen zwei Schulen aus Kaiserslautern ganz vorne. Die Mathe-Asse des Gymnasiums am Rittersberg sicherten sich Platz eins. Das Hohenstaufen-Gymnasium landete auf Rang zwei. Das Reichswald-Gymnasium (RWG) Ramstein-Miesenbach belegte den fünften Platz. Vom RWG kam auch die musikalische Umrahmung der Preisverleihung. Das Jazz Ensemble der schule spielte auf.

Bei den Kursen der elften Jahrgangsstufe durfte sich das Hohenstaufen-Gymnasium über die Plätze eins und zwei freuen. Das Burggymnasium erreichte Rang vier. Das Sickingen-Gymnasium Landstuhl landete auf dem fünften Platz.