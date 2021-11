Das Projekt „Mathe verbindet“ des Bildungsbüros unterstützt Schülerinnen und Schüler, die Bedarf an Begleitung in Mathematik haben. Derzeit werden Helfer gesucht, die Heranwachsende unterstützen wollen.

In Kleingruppen leiten die Coaches von „Mathe verbindet“ die Jugendlichen Stück für Stück an das Niveau ihrer jeweiligen Klassenstufe (wieder) heran. Seit 2018 läuft das Projekt an verschiedenen Schulen (Integrierten Gesamtschulen oder Realschulen plus) in Kaiserslautern.

Eine Gruppe umfasst maximal fünf Schüler, die Unterstützung findet an der jeweiligen Schule statt und umfasst ein bis zwei Stunden pro Gruppe und Woche. Die Tätigkeit wird mit einer Aufwandsentschädigung vergütet. Für dieses Projekt sucht das Bildungsbüro derzeit nach weiteren Mitstreitern, die Mathematik mögen und Lust haben, Schüler auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich mit einer kurzen, formlosen Nachricht an das städtische Bildungsbüro wenden. Unter E-Mail bildungsbuero@kaiserslautern.de werden die Bewerbungen entgegen genommen.