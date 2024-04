Mathematik ist nicht unbedingt das Lieblingsfach vieler Schüler. Anders bei Finja Ritschi und Wenke Simon. Beide Schülerinnen besuchen die zehnte Klasse des Gymnasiums am Rittersberg in Kaiserslautern. Beim Landeswettbewerb Mathematik haben sie es zusammen mit weiteren 25 Teilnehmern in die Endrunde geschafft.

Für ihre Leistung und ihr Durchhaltevermögen wurden sie mit der Teilnahme an einem dreitägigen Kolloquium an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) belohnt. Krönender Abschluss war die Preisverleihung am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM). Dort waren Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, RPTU-Vizepräsident Stefan Löhrke und Professor Ralf Korn vom ITWM als Ehrengäste anwesend.

Die Leistungskurse sind bereits gewählt

Seit der fünften Klasse nehmen beide Schülerinnen an der jährlichen Mathematik-Olympiade teil. „Ich war schon immer gut in Mathe“, sagt Finja Ritschi. Wenke Simon meint: „Es muss in der Familie liegen.“ Immerhin war ihr Opa Professor für Mathematik. Die beiden 15-Jährigen haben die Gelegenheit geschätzt, die Universität kennenzulernen, einen Einblick in ein Mathematikstudium zu bekommen und sich mit Mathe-Professoren zu unterhalten – die bekomme man schließlich nicht alle Tage. Stolz seien auch ihre Eltern und Lehrer. „Sie haben uns motiviert und unterstützt.“

Die beiden Mathe-Asse sind sich einig: Mathematik wird eines ihrer drei Leistungsfächer. Bei Finja Ritschi kommen Chemie und Sozialkunde hinzu, ein Studium der Ernährungswissenschaften schwebt ihr vor. Wenke Simon hat noch Physik und Englisch gewählt. Sie kann sich ein naturwissenschaftliches Studium vorstellen – oder ein Studium der Sozialwissenschaften, denn der Kontakt mit Menschen sei ihr wichtig.

Neben der Mathematik verbindet die beiden jungen Frauen der Sport. Wenke Simon trainiert beim 1. FC Kaiserslautern Hochsprung für den Wettkampf, Finja Ritschi ist leidenschaftliche Schwimmerin.