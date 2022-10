Im Sommer 2023 wird die Matelso GmbH, ein Unternehmen, das sich auf Call-Tracking und Online-Marketing spezialisiert hat, ein neues Firmengebäude am Standort Europahöhe beziehen. Am Dienstag war Richtfest für das Neun-Millionen- Euro-Projekt.

Nach dem Spatenstich im Dezember 2021 hatten Firmengründer Frank Froux, Belegschaft und Bauleute Grund zur Freude. In unmittelbarer Nachbarschaft des neu errichteten KL-Hotels in der Europaallee ist der fünfstöckige Rohbau für das Softwarehaus nicht zu übersehen. Aus luftiger Höhe grüßte der mit farbigen Bändern geschmückte Richtstrauß.

Im Erdgeschoss, wo später einmal die Kantine ihren Platz haben wird, sprach Froux vor zahlreichen Gästen von einer Teamleistung. Nur gemeinsam könne man ein solches Projekt nach vorne bringen. Da der bisherige Firmensitz am Stiftsplatz für 40 Mitarbeiter zu klein geworden sei, habe er sich zum Technologiestandort Kaiserslautern bekannt und sich für den Neubau eines eigenen Firmengebäudes entschieden.

Firmensitz soll Begegnungsstätte werden

Froux, der an der Technischen Universität Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, sprach vom neuen Bürogebäude als einem Ort, der die Firmenkultur widerspiegeln wird. Für ihn sei der Arbeitsplatz Begegnungsstätte, ein Ort, an dem Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner zusammenkommen, sich auf Augenhöhe austauschen und inspirieren können. „Als Arbeitgeber ist es mir wichtig, dass mein Team nicht, wie heute fast schon üblich, nur virtuell aus dem Homeoffice miteinander kommuniziert, sondern sich auch physisch begegnet“, sagte Froux.

Nach alter Tradition lud Dirk Förderer vom Industriebau Freyler, Darmstadt, Bauherrn, Architekt und am Rohbau Beteiligte dazu ein, auf einem Firstbalken die letzten Nägel einzuschlagen. Mit Zimmermannshut als Kopfbedeckung verlas Benjamin Bock vom vierten Stockwerk des künftigen Verwaltungsgebäudes aus den Richtspruch. „Nichts fehlt! – So haben wir denn jetzt dem Bau die Krone aufgesetzt“, ließ er alle, die am Bau beschäftigt waren, hochleben.

90 Arbeitsplätze im Gebäude

In wenigen Wochen soll bereits mit dem Innenausbau begonnen werden. Auf einer Raumfläche von 2600 Quadratmetern sollen einmal 90 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Nicht gespart wurde in Sachen Nachhaltigkeit: Eine Lüftungsanlage, eine Sole-Wasser-Wärmepumpe sowie Geothermie-Technologie werden für ein optimales Raumklima und umweltfreundliche Wärme sorgen. Abgerundet wird das Baukonzept durch eine Dachbegrünung einschließlich einer Photovoltaik-Anlage. Diese soll genug Strom produzieren, um eine eigene Flotte von E-Fahrzeugen klimaneutral betreiben zu können.

Bereits im Juni konnte Matelso-Geschäftsführer Frank Froux für das seit 15 Jahren existierende Softwareunternehmen vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium für seine Leistungen auf dem Gebiet von Softwarelösungen einen Innovationszuschuss von 500.000 Euro entgegennehmen.

Call-Tracking ist ein wichtiges Tool zur Analyse von Telefonanrufen und dient der Optimierung von Aktivitäten im Onlinemarketing. Damit Werbetreibende erfahren, wie viele Anrufe aus welchen Quellen und Kampagnen eingehen, stellt Matelso Softwarelösungen zur Verfügung. Zu aktuellen Kunden von Matelso gehören Portale wie Autoscout24 und Immoscout24, der Elektronikhändler Euronics und das Telekomunternehmen Vodafone.