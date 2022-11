Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag eine Auseinandersetzung im Nachtbus nach Trippstadt beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte ein 45-jähriger Mann drei Jugendliche im Bus angesprochen und auf die Maskenpflicht hingewiesen. Als er mit seiner Familie in der Kaiserslauterer Straße ausstieg, folgten ihm die jungen Männer und griffen ihn mit Schlägen und Tritten an. Anschließend flüchteten die drei mit einer dritten, weiblichen Person. Zwei Männer, auf die die Personenbeschreibung passte, konnten ausfindig gemacht werden. Sie waren alkoholisiert. Die 18- und 19-Jährigen wurden mit zur Dienststelle genommen, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Zu dem dritten Beteiligten machten sie keine Angaben. Der 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.