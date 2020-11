Die Stadtverwaltung will die am vergangenen Dienstag veröffentlichte Allgemeinverfügung der Stadt zum Schutz vor weiterer Ausbreitung der Corona-Pandemie umgehend wieder aufheben, voraussichtlich am Donnerstag. Damit entfällt auch wieder die Pflicht, in der Fußgängerzone und in der Altstadt Maske zu tragen.

Oberbürgermeister Klaus Weichel mahnte, das Ende der Maskenpflicht in der Innenstadt sollte man nicht als Signal der Lockerung fehl interpretieren. „Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sollte auch weiterhin für uns alle oberste Priorität haben, wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig“, erklärte Weichel.

Die Allgemeinverfügung ist nach den Worten des Oberbürgermeisters in weiten Teilen durch die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes überflüssig geworden. Lediglich das nächtliche Alkoholabgabeverbot und die Maskenpflicht in der Fußgängerzone und in der Altstadt waren davon nicht abgedeckt.

„Um diese Maßnahmen aufrecht zu erhalten, müssten wir jetzt eine neue Verfügung aufsetzen. Das halten wir jedoch nicht für notwendig. Was wir mit den Maßnahmen bezwecken wollten, wird auf anderem Wege auch durch die neue Landesverordnung erreicht, durch die Schließung der Gastronomie und die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum“, so der Rathauschef.